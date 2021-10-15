Стало известно о возможных поставках «Спутник Лайт» во Вьетнам

Россия рассматривает возможность регистрации и поставок вакцины «Спутник Лайт» во Вьетнам

Россия совместно с Вьетнамом рассматривает возможность поставок российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Ханой. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

По словам дипломата, организация поставок препарата станет возможна после его регистрации в стране.

Ранее стало известно о проработке вопроса передачи Ханою технологий для самостоятельного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Москва планирует передать технологии вьетнамской компании Vabiotech для полноценного производства препарата во Вьетнаме.

Также Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против штамма «дельта» — это наиболее распространенный вариант коронавируса в России — составляет 70 процентов.

Кроме того, «Спутник Лайт» показал эффективность более 80 процентов среди пожилых людей в Аргентине.