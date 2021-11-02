Меркель пообещала ограничения непривитым от COVID-19 гражданам Германии

Жителей Германии, непривитых от коронавируса, ждут серьезные ограничения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании президиума Христианско-демократического союза (ХДС), передает немецкий канал N-TV.

Она пообещала усилить контроль за непривитыми гражданами Германии из-за обеспокоенности распространением пандемии COVID-19. По ее словам, ситуация с коронавирусом ухудшается экспоненциально. Меркель заявила, что не прошедших вакцинацию ждут ежедневные тесты на рабочем месте.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ предостерег германцев от поездок в Россию. Немецкие эпидемиологи назвали Россию страной высокого риска из-за коронавируса и порекомендовали жителям Германии отказаться от туристических поездок.