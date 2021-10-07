Германия отказалась вводить новые ограничения против COVID-19

Германия не будет вводить коронавирусные ограничения из-за успешной кампании по вакцинации

Правительство Германии отказалось вводить новые коронавирусные ограничения, так как считают успешной проведенную кампанию по вакцинации граждан. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщает Welt.

По словам чиновника, доля вакцинированного населения оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее. «Институт Роберта Коха исходит из того, что доля привитых выше на несколько процентных пунктов, чем было известно до этого. Это исключает дальнейшие ограничения против COVID-19 осенью и зимой», — подчеркнул Шпан.

Министр отметил, что наличие неучтенных вакцинированных связано с проблемами в передаче данных структурам Минздрава. Он указал, что достигнутые показатели вакцинации позволяют отказаться от любых внешних требований, например, в отношении ношения медицинских масок в закрытых помещениях.

В сентябре стало известно, что Минздрав Германии предпримет меры, чтобы усложнить жизнь граждан, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. С первого ноября непривитым немцам перестанут возмещать потери заработка в случае вынужденного ухода на карантин.