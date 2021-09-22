Жизнь непривитых от коронавируса немцев усложнится

Министерство здравоохранения Германии предпримет меры, чтобы усложнить жизнь граждан, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

По информации издания, с первого ноября непривитым немцам перестанут возмещать потери заработка в случае вынужденного ухода на карантин. По действующим законам, граждане ФРГ обязаны соблюдать самоизоляцию в случае положительного тестирования на вирус или после возвращения из стран с высоким риском заражения. Ранее они могли требовать полное возмещение зарплаты в первые шесть недель карантина.

Новые правила коснутся жителей, у которых отсутствуют противопоказания к вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что власти стремятся таким образом добиться справедливости. «Почему другие должны платить за тот факт, что кто-то решил не вакцинироваться?» — уточнил он. При этом некоторые политики раскритиковали инициативу, приравняв ее к введению принудительной вакцинации.

В августе стало известно, что в Германии захотели отменить бесплатные тесты на коронавирус. Тогда Шпан назвал вакцинацию от COVID-19 «патриотическим актом» и подчеркнул, что противников прививок вскоре вынудят платить за каждое тестирование. Он призвал всех немцев активнее делать прививки.