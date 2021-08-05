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Немцев вынудят платить за тесты на коронавирус

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Фото: Kai Pfaffenbach / РИА Новости

В Германии захотели отменить бесплатные тесты на коронавирус к середине октября. Об этом заявил глава немецкого Министерства здравоохранения Йенс Шпан, его слова передает издание Tagesspiegel.

Министр назвал вакцинацию от COVID-19 «патриотическим актом» и подчеркнул, что противников прививок вскоре вынудят платить за каждое тестирование. «Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября», — отметил он.

Шпан призвал всех немцев активнее вакцинироваться. «Вы не просто защищаете себя, вы защищаете нас как общество», — заключил он.

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4 августа сообщалось, что власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Уточнялось, что всеобщие ограничительные меры не потребуются, если достаточная часть населения сделает прививку от коронавируса.

С 8 марта в Германии действует положение о тестировании на коронавирус, согласно которому все граждане страны имеют возможность раз в неделю сдать бесплатный тест на заболевание. Оплату этих тестов полностью покрывает государство. Отрицательный тест на COVID-19 необходимо предъявлять для посещения немецких ресторанов, кинотеатров и других общественных пространств.

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