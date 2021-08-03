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Десятки полицейских пострадали в ходе протестов в Берлине

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Фото: Christian Mang / Reuters

Десятки полицейских пострадали в ходе несанкционированных акций протеста против коронавирусных ограничений в столице Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

В результате столкновений с протестующими более 60 сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. В подавлении беспорядков в Берлине участвовали более двух тысяч полицейских.

Городские власти запретили массовые акции в немецкой столице. Тем не менее несколько тысяч протестующих против ужесточения антиковидного режима вышли на улицы. По информации издания, они вели себя агрессивно в отношении полицейских и прохожих. В ходе беспорядков задержали более тысячи человек и возбудили сотни расследований. Один из жителей, которого задержали за сопротивление полиции, впоследствии умер от сердечного приступа.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли эпидемиологическую станцию и пункт вакцинации от коронавируса в городе Замосць в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал происшествие проявлением бандитизма. Он пообещал, что охрана медицинских пунктов будет усилена, а всех виновных в нападении привлекут к ответственности.

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