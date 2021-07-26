Британских врачей сравнили с нацистскими преступниками и обвинили в казнях

Британская полиция расследует жесткие заявления активистки Кейт Шемирани (Kate Shemirani) относительно медицинского персонала в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, ранее женщина работала медсестрой, но ее уволили за распространение ложной информации о коронавирусе. В популярном публичном выступлении она сравнила врачей с нацистскими военными преступниками и обвинила их в «казнях» граждан. Шемирани также призвала своих последователей собрать имена и наказать всех врачей и медицинских работников Великобритании.

Резкие высказывания Шемирани вызвали у сотрудников правоохранительных органов беспокойство за безопасность британских врачей. Премьер-министр страны Борис Джонсон осудил эти комментарии. «Врачи и медсестры проделали и продолжают совершать поистине героическую работу в ходе пандемии. Совершенно недопустимо любое насилие, угрозы или запугивания подобного рода», — отметил представитель политика.

Даже сын Шемирани призвал полицию к судебному преследованию его матери. По его мнению, она представляет реальную опасность для медперсонала Соединенного Королевства. «Это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь последует плохому совету, который она дает стране», — заключил сын активистки.

8 июля сообщалось, что депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс сравнил обязательную вакцинацию населения от коронавируса с действиями нацистов во времена холокоста. По его мнению, принудительные прививки не оставляют людям выбора и притесняет их права и свободы. Политик призвал нежелающих прививаться граждан носить желтую шестиконечную звезду, которая служила клеймом евреев в нацистской Германии, в знак дискриминационного отношения со стороны латвийских властей.