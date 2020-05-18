Политик сравнил ограничения из-за коронавируса и преследование евреев нацистами

Республиканец Бен Карпентер, член законодательного собрания Аляски, принес извинения за сравнение ограничительных мер из-за коронавируса с преследованиями евреев нацистами. Об этом пишет The Guardian.

В связи с тем, что законодательный орган Аляски возвращается к работе с понедельника, 18 мая, в пятницу его представителям пришло извещение по электронной почте с сообщением о том, что при входе в здание их попросят пройти проверку. Те, кто проходят проверку, получают специальную наклейку, а тем, кто отказывается от нее, наклейка не предоставляется.

Новые меры вызвали недовольство Карпентера, которое он высказал в своем ответном письме, предложив носить браслеты вместо стикеров. «Если моя наклейка отвалится, получу ли я новую или меня публично пристыдят? Эти наклейки доступны в виде желтой звезды Давида?» — написал политик.

Слова Карпентера вызвали мгновенное возмущение коллег. Демократ Грир Хопкинс заявил, что это «отвратительно»: «Держи свои шутки про Холокост при себе». Представитель республиканце не спешил извиняться за свои слова и в интервью газете Anchorage Daily News на прошлой неделе высказался относительно фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера.

«Можете ли вы или я — можем ли мы даже сказать, что совершенно исключено, что пациентов с Covid-19 соберут и куда-нибудь заберут?», — сказал он. «Люди хотят сказать, что Гитлер был белый супрематистом. Нет. Он боялся еврейской нации, и это привело его к непостижимым злодеяниям», — подытожил Карпентер.

В воскресенье, на фоне усиления всеобщего недовольства, политику пришлось извиниться в открытом письме, опубликованном в местной газете. Он написал, что воспринимает свою ответственность будучи голосом народа, который его выбрал, также он добавил, что относится к еврейскому народу с большим уважением. Он отметил, что не намеревался кого-либо обидеть и надеется исправить ошибку.

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