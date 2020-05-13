Раскрыты детали допроса главного архитектора холокоста после его похищения

Член специальной группы допросов Майкл Голдманн-Галаад рассказал подробности досудебного разговора с главным архитектором холокоста и убийцей шести миллионов евреев Адольфом Эйхманом, похищенного в 1960 году агентами Моссад и Шин Бет в Аргентине. Об этом в среду, 13 мая, сообщает Haaretz.

По его словам, допросы велись более девяти месяцев с 1960 по 1961 год, и на протяжении всего времени Эйхман ни разу не признал собственной вины, отвечая только, что он выполнял приказы. На судебный процесс пригласили 110 свидетелей, которые пережили холокост. «Мы должны были доказать, что Эйхман был причастным к убийству миллионов евреев: он делал это с энтузиазмом, ненавидя евреев», — пояснил он.

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Член группы допросов также отметил, что Эйхман не раскаялся и в последнюю минуту жизни перед повешением. Уточняется, что Голдманн-Галаад был одним из свидетелей от имени израильской полиции, когда повесили виновного.

По заявлению Голдманна-Галаада, это был единственный раз, когда он расследовал дело нациста, находился на судебном процессе и затем на казни виновного. Однако сейчас он пожелал рассказать об этом, «чтобы мир знал, что произошло во время холокоста и чтобы это больше не повторилось. Не только против евреев, но и против остальных народов».

«Сегодня в Израиле холокост очень важен», — сказал Голдманн-Галаад, который и сам испытал насилие, побои и тяжелые работы в концлагерях. В 1949 году мужчина устроился в израильскую полицию и затем участвовал в расследовании преступлений Адольфа Эйхмана.

22 мая 1960-го Эйхмана арестовали в Аргентине. Данное судебное разбирательство стало первостепенным в истории Израиля. Более ста переживших холокост евреев-свидетелей вспомнили об ужасах концентрационных лагерей. Отмечается, что это был первый громкий публичный судебный процесс в стране.

В марте прошлого года сообщалось, что в Израиле на 92-м году жизни умер один из создателей разведывательной службы страны Рафаэль Эйтан. Он принимал активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который считается одним из авторов и идейных вдохновителей политики холокоста.

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