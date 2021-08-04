Локдаун для непривитых в Германии оценили с точки зрения прав человека

Локдаун для непривитых, который предлагают ввести в Германии, не обязательно следует считать нарушением основных гражданских и политических прав. Так планы немецких властей оценила в беседе с «Лентой.ру» Орсолия Райх, старший сотрудник неправительственной организации (НПО) Liberties, занимающейся мониторингом прав человека в Европе.

Правозащитница пояснила, что в демократическом обществе может возникать необходимость ограничивать свободу отдельного человека ради соблюдения прав всех остальных. С этой точки зрения, при определенных обстоятельствах запрет на посещение невакцинированными людьми публичных мест может быть вполне законным.

«Государство обязано защищать право каждого гражданина на здоровье. Прививки защищают не только тех, кто их получает, но и тех, кто их окружает», — подчеркнула Райх.

В то же время она отметила, что перед тем, как вводить подобные ограничения, власти должны проверить, нет ли другого способа, который бы меньше затрагивал права человека, но мог бы достичь тех же целей. В частности, Liberties предлагала ввести бесплатное или очень доступное тестирование на коронавирус, чтобы избежать разделения общества на две страты — привитых и непривитых. Райх подчеркнула, что в Германии такие условия были созданы.

Кроме того, вакцинация доступна всем группам населения Германии, включая мигрантов и беженцев. «После того, как все получат равные возможности для того, чтобы определиться, хотят ли они получить статус привитых или нет, мне кажется законным прекратить использовать средства налогоплательщиков для того, чтобы оплачивать тестирование тех, кто не захотел вакцинироваться», — отметила правозащитница.

Ранее сообщалось, что власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». Уточнялось, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.