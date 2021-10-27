Жителям европейской страны порекомендовали отказаться от поездок в Россию

Жителей Германии предостерегли от путешествий в Россию из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный бюллетень, который распространил МИД европейской страны.

Так, немецкие эпидемиологи назвали Россию страной высокого риска из-за пандемии и порекомендовали гражданам ФРГ отказаться от туристических поездок.

При этом отмечается, что лица, имеющие вид на жительство в Германии, а также служебные и дипломатические паспорта, могут въезжать в Россию.

Ранее в октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от путешествий в нерабочие дни в ноябре. «Нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить», — сказала она.

