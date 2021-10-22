Россиянам рассказали об опасности поездок в Египет

Россиян, планирующих отправиться в заграничное путешествие в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, призвали отказаться от поездок. Об этом заявил в беседе с News.ru глава Союза турагентств Сергей Голов.

По его словам, сейчас самым востребованным направлением среди туристов стал Египет, однако риски заразиться коронавирусной инфекцией там достаточно высоки. Он пояснил, что курорт популярен среди граждан Казахстана, Белоруссии и Украины, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в России.

«Если вы летите на две недели и не дай бог заболеете там, то вернуться вы сможете после того, как вылечитесь. Да, есть страховка, но, как это ни парадоксально звучит, болеть приятнее у себя в стране, нежели за рубежом, и дешевле», — рассказал о возможных опасностях Голов.

Ранее в октябре на фоне объявления нерабочей недели в начале ноября туроператоры отметили повышенный спрос россиян к путевкам в Сочи и Калининград. В среднем количество бронирований выросло на 25 процентов, что привело к дефициту номеров определенного типа в некоторых объектах размещения.

20 октября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил руководителям регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.