Стало известно о «пандемии непривитых» в Германии

Пандемия коронавируса в Германии не закончена, на данный момент страна переживает четвертую волну. Об этом стало известно со слов главы минздрава страны Йенса Шпана, передает РИА Новости.

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Министр здравоохранения отметил, что текущую волну COVID-19 можно назвать «пандемией непривитых». «Это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека», — заключил он. По словам политика, число летальных исходов от осложнений инфекции и пациентов, попавших в реанимацию, растет.

Шпан подчеркнул, что наибольшее количество больных с тяжелыми симптомами наблюдается в регионах с низким процентом вакцинированного населения. Он рассказал, что власти Германии намерены сохранить обязательный масочный режим, тестировать граждан в домах престарелых и делать бустерные прививки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что непривитых от коронавируса граждан страны ожидают жесткие ограничения. По словам политика, ситуация с заражаемостью COVID-19 в Германии ухудшается экспоненциально. Меркель заявила, что не прошедших вакцинацию ждут ежедневные тесты на рабочем месте.