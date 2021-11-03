Стало известно о «пандемии непривитых» в Германии

Пандемия коронавируса в Германии не закончена, на данный момент страна переживает четвертую волну. Об этом стало известно со слов главы минздрава страны Йенса Шпана, передает РИА Новости.
Министр здравоохранения отметил, что текущую волну COVID-19 можно назвать «пандемией непривитых». «Это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека», — заключил он. По словам политика, число летальных исходов от осложнений инфекции и пациентов, попавших в реанимацию, растет.
Шпан подчеркнул, что наибольшее количество больных с тяжелыми симптомами наблюдается в регионах с низким процентом вакцинированного населения. Он рассказал, что власти Германии намерены сохранить обязательный масочный режим, тестировать граждан в домах престарелых и делать бустерные прививки.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что непривитых от коронавируса граждан страны ожидают жесткие ограничения. По словам политика, ситуация с заражаемостью COVID-19 в Германии ухудшается экспоненциально. Меркель заявила, что не прошедших вакцинацию ждут ежедневные тесты на рабочем месте.