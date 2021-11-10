Власти Петербурга рассказали об ограничениях для непривитых пожилых

Власти Санкт-Петербурга рассказали об ограничениях, которые ожидают неработающих жителей города старше 60 лет, которые не привились от коронавируса. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что пожилым жителям города, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не получили QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита, а также к ряду бытовых услуг.

Работающих жителей Петербурга старше 60 без лет без прививки тоже коснутся ограничения. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что их будут отстранять от работы.

10 ноября появилось постановление об обязательных прививках для пожилых граждан Санкт-Петербурга. Его подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Первый компонент вакцины этим группам населения нужно будет ввести до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года. Позднее в тот же день документ утвердила администрация Петербурга.