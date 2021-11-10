Умершая с COVID-19 доцент ОмГМУ имела поддельный сертификат о прививке

Доцент Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Ольга Широкова скончалась 29 октября от осложнений, вызванных COVID-19. Проректор ОмГМУ Николай Николаев заявил, что у нее имелся поддельный сертификат о вакцинации. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в группе «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».

«Ранее работник представила нам документы о вакцинации, что позволило отнести ее к вакцинированным. При проверке после ее смерти подлинность этих документов не была подтверждена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее портрет Широковой разместили на коллаже преподавателей вуза с заголовком «Мы привились! А ты?!». Ее фото представили после получения документов о вакцинации.

Ранее в Краснодаре скончались трое человек из одной семьи после получения первого компонента вакцины от коронавируса. Супруги и их пожилая родственница привились первым компонентом 26 июня. Однако, по словам источника РИА Новости в органах здравоохранения, у всех россиян позднее диагностировали COVID-19.