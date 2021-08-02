В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19

В Краснодаре трое человек из одной семьи умерли после получения первого компонента прививки от COVID-19 — спустя 10-12 дней после прививки у них была обнаружена коронавирусная инфекция, и вакцинация была прервана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах здравоохранения. По данным агентства, глава Минздрава Михаил Мурашко поручил проверить появившуюся в СМИ информацию об этом случае.

Супруги и их пожилая родственница прошли вакцинацию первым компонентом 26 июня 2021 года. Однако, по словам источника агентства, у всех троих россиян позднее диагностировали COVID-19. В результате сиротой осталась школьница — дочь умерших супругов.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня, — объяснил собеседник агентства. — У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе (аппарат искусственной почки — прим. «Ленты.ру»). Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана», — объяснил собеседник агентства.

Источник РИА Новости отметил, что, вероятно, смерть россиян была связана с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, отмечает агентство.

Ранее в Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени. По заявлению надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic, нет неопровержимых фактов того, что именно вакцинация стала главной причиной гибели этих людей. В основном случаи смерти связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями легких.