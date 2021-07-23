В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени. Сообщение об этом опубликовано на портале надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.

По заявлению ведомства, нет фактов, которые напрямую подтверждают, что вакцинация стала главной причиной этих смертей.

Специалисты изучили 4319 сообщений о предполагаемых побочных реакциях на вакцины против COVID-19. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty (Pfizer и BioNTech), 2611 — от Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Лишь 35,6 процента сообщений о негативных эффектах были расценены как серьезные. Средний возраст умерших составил 80,5 лет.

Ранее ведомство сообщало о 64 летальных исходах среди тех, кто привился от коронавируса. В основном случаи связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей. Доказательств прямой связи между прививками и смертями нет.