Невеста испугалась бесплодия, отложила вакцинацию и умерла от COVID-19

NBC News: американка не сделала прививку от COVID-19 из-за страха бесплодия и умерла

Планировавшая свадьбу невеста Саманта Венделл из Кентукки, США, испугалась сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, заразилась COVID-19 и умерла. Об этом сообщает NBC News.

29-летняя Венделл планировала выйти замуж за возлюбленного Остина Эскью, с которым она познакомилась в университете. В будущем пара планировала завести как минимум троих детей. Именно желание родить ребенка подвигло Венделл отложить вакцинацию на потом — виной всему оказался страх, что прививка спровоцирует бесплодие.

Поскольку распространился «дельта»-вариант коронавируса и резко выросло число заболевших, в конце июля девушка изменила свое решение, и они с Эскью записались на прививку. Американка продолжила активную подготовку к свадьбе и вскоре отправилась на девичник в Нэшвилл, штат Теннесси. Сразу после возвращения из Нэшвилла, за неделю до вакцинации, Венделл плохо себя почувствовала. «Она кашляла не переставая», — сказал Эскью.

Пара сдала тест на COVID-19, результат оказался положительным. Американец перенес заболевание в легкой форме, а вот состояние его невесты стремительно ухудшалось. Венделл госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В пятницу, 10 сентября, врачи сообщили родственникам девушки, что она не выживет, и те приняли решение отключить ее от ИВЛ. Похороны девушки запланированы на выходные.

Семья Венделл решила поделиться ее историей, чтобы помочь другим людям избежать ошибки, которую совершила девушка. По словам двоюродной сестры умершей, ее убила дезинформация.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида, которая медлила с прививкой от COVID-19, умерла от этой болезни. В последнем видео, записанном за неделю до смерти, американка призвала не повторять ее ошибку и вакцинироваться.

