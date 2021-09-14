Муж и жена умерли в один день с разницей в несколько часов в разных больницах

Fox 2: семейная пара скончались от коронавируса в один день в разных больницах в США

Супруги из американского города Детройт штата Мичиган скончались от коронавируса в разных больницах, находящихся в тысячи километров друг от друга, в один день с разницей в несколько часов. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.

44-летние Трой и Шарлетта Грин познакомились, когда им было по 14 лет. Пара прожила в браке 22 года, и за это время у них родились семеро детей. В середине августа семья собиралась отправиться на отдых во Флориду и отметить там годовщину свадьбы. Перед поездкой Трой плохо себя почувствовал и остался дома. Через два дня после начала отпуска Шарлетта заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу. На следующий день Трой также был госпитализирован с COVID-19 в Детройте.

Мужа и жену подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Трою со временем стало лучше, а состояние Шарлетты ухудшалось. Во вторник, 7 сентября, Шарлетта скончалась. Через несколько часов после ее смерти умер Трой. По словам родственников, мужчина скончался от сердечного приступа, который наступил после того, как он узнал, что состояние его жены не улучшается, и она не может дышать самостоятельно.

Сестра Троя рассказала, что он и Шарлетта собирались сделать прививку от COVID-19, но не успели и заразились раньше. Она призвала всех, кто еще не вакцинировался, не затягивать с этим.

Ранее сообщалось, что муж и жена из шотландского города Данди скончались от COVID-19 в разных больницах в один день и час. Их госпитализировали с разницей в несколько дней.