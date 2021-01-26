Муж и жена отметили 70-ю годовщину свадьбы и умерли в один день через три недели

В американском штате Огайо муж и жена скончались в один день через три недели после того, как отметили 70-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает People.

В конце декабря 2020 года 89-летний Дик Мик и 87-летняя Ширли Мик почувствовали себя плохо. 8 января они сдали тест на COVID-19, результат оказался положительным. Их госпитализировали в одну больницу в тот же день.

Их состояние резко ухудшалось, и родственники попросили врачей разрешить мужу и жене провести последние минуты жизни вместе. В субботу, 16 января, их перевели в одну палату и сдвинули их койки. Умирающие супруги держались за руки, Ширли положила голову на плечо Дика, медперсонал тихо включил в палате их любимые песни. Жена ушла из жизни первой, а спустя несколько минут вслед за ней умер и муж.

«Они ушли красиво. Их история любви длилась годами и закончилась, как в сказке. Наши сердца разбиты, но мы спокойны, зная, что они теперь вместе навсегда», — написали их родственники в некрологе.

Дику и Ширли должны были сделать прививку от COVID-19 19 января.

Ранее сообщалось, что в английском городе Саутенд, графство Эссекс, прожившие в браке 44 года муж и жена умерли от новой коронавирусной инфекции с разницей в четыре дня. Незадолго до смерти мужчина успел признаться возлюбленной, что, несмотря на долголетний брак, хотел бы прожить с ней хотя бы еще десять лет.