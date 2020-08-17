Прожившие в браке 62 года супруги умерли от коронавируса в один день

Прожившие в браке 62 года супруги из США заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли от нее в один день. Об этом сообщает People.

В середине апреля супруги из американского штата Нью-Джерси, 85-летний Лоуренс Фреда (Lawrence Freda) и 83-летняя Виктория (Victoria), заразились коронавирусной инфекцией. В среду, 22 апреля, от этой болезни скончался их 51-летний сын Джон (John). Спустя два дня с разницей в несколько часов в больнице умерли и сами супруги.

Скорбящие родные рассказали, что в жизни пенсионеры были неразлучны. «Величайшим наслаждением для Лоуренса было заботиться о Виктории и проводить с ней время», — написано в некрологе мужчины.

У пары осталось еще двое сыновей и шестеро внуков. После смерти Лоуренса и Виктории они открыли благотворительный сбор, чтобы организовать достойные похороны.

Ранее сообщалось о супругах из США, которые прожили вместе 35 лет и умерли от коронавируса с разницей в 11 дней. У пары осталось четверо детей и десять внуков, с которыми они всегда были в теплых отношениях.