Прожившие в браке 35 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в 11 дней

Прожившие в браке 35 лет супруги из США заболели новой коронавирусной инфекцией и умерли с разницей в 11 дней. Об этом сообщает People.

62-летний Кит Робертсон (Keith Robertson) и его жена, 60-летняя Гвендолин (Gwendolyn), из американского штата Калифорния познакомились в старшей школе и вскоре поженились. За годы супружеской жизни они стали лучшими друзьями для себя и своих детей.

12 июля Кита госпитализировали с подозрением на COVID-19. Через два дня с похожими симптомами в больницу доставили и Гвендолин. Четыре дня спустя женщина умерла. Делон Адамс (Delon Adams), сын пары, рассказал, что прощаться с матерью родным пришлось по видеосвязи.

Кит продолжал бороться за жизнь, однако 29 июля у него отказали почки. Он скончался через 11 дней после смерти жены. «Мне тяжело осознать, что я больше никогда не увижу своих родителей», — признался Адамс.

Дочь Кита и Гвендолин, Эбони Хантер (Eboni Hunter), рассказала, что у нее были очень теплые отношения с родителями. Девушка призналась, что считала их своими друзьями.

Известно, что у пары осталось четверо детей и десять внуков. Сейчас они собирают деньги на похороны родителей с помощью благотворительной платформы GoFundMe.

Ранее сообщалось о супругах из Великобритании, которые прожили в браке 71 год и умерли от коронавируса с разницей в пять дней. Поначалу они лежали в разных отделениях, однако вскоре их перевели в одну палату, чтобы те смогли провести вместе последние дни.