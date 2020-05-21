Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, зараженные новой коронавирусной инфекцией супруги умерли с разницей в несколько часов. Об этом сообщается на сайте местной телестанции WGN-TV.

77-летняя Хуанита Мелесио (Juanita Melecio) умерла в понедельник вечером, 18 мая. По словам ее дочери Дженни Альварадо (Jennie Alvarado), мать была заражена COVID-19 и, предположительно, скончалась от осложнений. Спустя четыре часа умер 82-летний муж Хуаниты, Луис. У него также выявили коронавирус SARS-CoV-2. Точная причина смерти супругов не установлена.

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Уроженцы Пуэрто-Рико Хуанита и Луис жили в доме престарелых. Когда они заболели, их перевезли в местную больницу при университете. Там пара и скончалась. Теперь их дети организовывают для родителей похороны. Дата проведения церемонии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака. Первого мая их отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, после чего они скончались.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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