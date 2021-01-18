Прожившие в браке 44 года муж и жена умерли от COVID-19 с разницей в четыре дня

В английском городе Саутенд, графство Эссекс, прожившие в браке 44 года муж и жена умерли от новой коронавирусной инфекции с разницей в четыре дня. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

81-летние Уильям и Виктория Кемп (William and Victoria Kemp) заболели COVID-19 и попали в больницу. Жена умерла от осложнений 4 января, а через четыре дня, 8 января, скончался ее муж.

Незадолго до смерти Уильям успел признаться Виктории, что, несмотря на долголетний брак, хотел бы прожить с ней хотя бы еще десять лет. У супругов не было детей, но их племянница из Австралии Шерил Мэй (Cheryl May) отметила, что гордится, что у нее были такие родственники.

Мэй опубликовала историю Кемпов в Facebook и получила большой отклик от пользователей сети. По ее словам, супруги были общительными, множество их знакомых пожелали выразить свои соболезнования. «Если мне удастся получить половину того признания, которое было у них, я буду гордиться и знать, что прожила достойную жизнь», — заключила племянница.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супруги, прожившие в браке 47 лет, умерли от новой коронавирусной инфекции c разницей в четыре дня. 75-летняя Сью Шейх, заболевшая COVID-19, скончалась в больнице Лондона 29 декабря. Спустя четыре дня ее 76-летний муж Базим умер, находясь дома.