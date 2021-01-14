Прожившие в браке 47 лет супруги умерли от COVID-19 с разницей в четыре дня

В Великобритании супруги, прожившие в браке 47 лет, умерли от новой коронавирусной инфекции c разницей в четыре дня. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летняя Сью Шейх (Sue Shaikh), заболевшая COVID-19, скончалась в больнице Лондона 29 декабря. «Мы искренне надеялись, что мама поправится, но, поскольку у нее был диабет второго типа, COVID-19 добил ее, и через неделю ее не стало», — объясняет дочь Каролина (Caroline).

Спустя четыре дня ее 76-летний муж Базим (Basim) умер, находясь дома. У него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Дети не говорили болеющему отцу, что его жены не стало, однако, по их словам, он почувствовал это и опустил руки. «Он спрашивал нас: "Она ведь умерла, да?» и через несколько дней скончался сам, — вспоминает Каролина. — Мы даже и не знали, что у него тоже был COVID-19». По их словам, симптомы коронавируса, в том числе кашель, проявились у Базима только в последние дни его жизни.

В мае прошлого года у Базима диагностировали агрессивную форму рака мозга. Врачи предупреждали, что ему осталось жить недолго. Из-за диагноза супруги соблюдали все меры предосторожности и старались не выходить из квартиры. Предположительно, они заразились коронавирусом от сиделки, или когда Базим вынужденно поехал в больницу на процедуру перед католическим Рождеством.

Каролина отметила, что ее родители познакомились в университете. На тот момент они оба находились в отношениях и были помолвлены, но в течение года расстались со своими партнерами и поженились. Супруги жили в английской деревне Барнт Грин, графство Вустершир, 42 года, но пять лет назад переехали в Лондон, чтобы быть ближе к детям и внукам.

Похороны Шейхов пройдут в Лондоне 18 января.

Ранее сообщалось о супругах из США, которые прожили вместе 35 лет и умерли от коронавируса с разницей в 11 дней. У пары осталось четверо детей и десять внуков, с которыми они всегда были в теплых отношениях.

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