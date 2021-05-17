Муж и жена умерли в один день и час в разных больницах

Муж и жена из шотландского города Данди скончались от COVID-19 в разных больницах в один день и час. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В начале 2021 года у 65-летней Маргарет Карлинг (Margaret Carling) диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Женщину госпитализировали. Спустя несколько дней ее 66-летнего мужа Грэма Карлинга (Graeme Carling) доставили в другую больницу с жалобами на головную боль.

19 января Маргарет скончалась после двух недель борьбы с COVID-19. В тот же час ее муж умер в другой больнице.

Сын пары рассказал, как ему сообщили о смерти родителей. «Мне позвонила сестра около 18:00 и сообщила, что мама умирает. Я поспешил в больницу, и спустя несколько минут она скончалась», — сказал он. Когда мужчина выходил из больницы, у него снова зазвонил телефон. Звонившая медсестра сообщила, что с его отцом все в порядке.

Затем мужчина попросил свою супругу отвезти его в пригород, потому что хотел немного прийти в себя перед тем, как вернуться домой, где его ждали двое детей. По дороге медсестра позвонила ему опять. «Она сказала: мне очень жаль, но когда я вернулась в палату к вашему отцу, он был мертв», — рассказал шотландец.

«Это очень тяжело. Они были молоды. Они не должны были умереть, но это произошло», — заявил сын Карлингов. Он отметил, что его отцу не успели сообщить о смерти жены.

Двойные похороны Карлингов прошли в феврале.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина умерли друг за другом с разницей в 72 часа после 68 лет совместной жизни. На момент смерти обоим супругам было по 83 года.