Семейная пара умерла от осложнений COVID-19 с разницей в две минуты

Муж и жена из американского штата Техас умерли в с разницей в две минуты от осложнений после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Star.

61-летний Пол Блэквелл (Paul Blackwell) и 65-летняя Мэри Блэквелл (Mary Blackwell), которые работали учителями, заразились новой коронавирусной инфекцией в начале декабря и прошли тесты на заболевание. Вскоре им потребовалась искусственная вентиляция легких, чтобы дышать.

Семейную пару поместили в реанимацию, и сотрудники больницы предупредили их родных, что пациенты вряд ли выживут.

Сын пары Кристофер Блэквелл (Christopher Blackwell) вместе с другими членами семьи принял непростое решение отключить их от системы поддержания жизнедеятельности. В воскресенье, 13 декабря, врачи в последний раз сдвинули их кровати вместе. Они сцепили их пальцы, и пара скончалась с разницей в несколько минут, держась за руки.

«Я никогда не видел ничего подобного раньше, и мне даже сложно описать словами увиденное. Когда-то они поклялись быть вместе, пока смерть не разлучит их. Так и произошло», — сказал Кристофер.

Неизвестно, как именно пара заразилась COVID-19. Оба супруга работали до тех пор, пока не заболели. Они были осведомлены о вирусе, и даже все лето откладывали семейные встречи со своими пятью детьми из-за угрозы заражения.

Ранее сообщалось, что муж и жена из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 47 лет, заболели COVID-19 и умерли в один день. Их смерти записаны в одно и то же время.