Прожившие в браке 63 года супруги умерли в один день от COVID-19

В итальянском городе Сесто-Сан-Джованни прожившие в браке 63 года супруги умерли в один день от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное информационное агентство Ansa.

82-летний Винченцо Молино и его 83-летняя жена Ольга заболели COVID-19 и скончались в воскресенье, 15 ноября, с разницей в несколько часов. «Они не выходили на улицу и были очень осмотрительными; только дедушка ходил за продуктами и в аптеку, но, к сожалению, они заболели», — говорит одна из внучек Молино — Катя.

26 сентября супруги отпраздновали 63-летнюю годовщину свадьбы. «Они всегда были вместе», — утверждает Катя. По ее словам, когда пару доставили в больницу и вынужденно разлучили, Ольга попросила принести в ее палату пиджак Винченцо, чтобы она могла ощущать его присутствие.

В августе сообщалось о проживших в браке 62 года супругах из США, которые заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли от нее в один день. Скорбящие родные рассказали, что при жизни пенсионеры были неразлучны.