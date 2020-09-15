Влюбленные прожили вместе 69 лет после свидания вслепую и умерли в один день

В американском городе Уэстон, штат Массачусетс, супруги прожили вместе 69 лет и умерли в один день. Об этом сообщает газета The Boston Globe.

Орри Келли и Джон Костелло познакомились в 1951 году на свидании вслепую, организованном их друзьями из колледжа. «Я сразу понял, что влюбился, — рассказал Джон спустя 56 лет. — Через два года после знакомства мы поженились. С того дня жизнь превратилась в сказку».

Вместе они воспитали пятерых детей. Несмотря на семейные хлопоты, пара не переставала ходить на свидания и проявлять знаки внимания и любви друг к другу. По словам близких, Орри всегда смотрела на мир оптимистично и делилась хорошим настроением с родными и близкими. «Да, всегда, даже ранним утром!» — подтверждал ее муж Джон.

Знакомые говорили, что их брак напоминал затянувшееся на десятки лет первое свидание. Их дети утверждают, что родители подарили им веселое и беззаботное детство. «Если бы вы случайно увидели их за обедом, вы бы подумали: "Какая милая пара. Они так влюблены друг в друга. Он души в ней не чает"», — рассказывала их дочь Морин Трипп.

Супруги радушно заводили новые знакомства и никогда не забывали имена и дни рождения людей. «Они любили радовать друг друга, придумывать сюрпризы и дарить подарки, — отмечает Трипп. — Подарки, как большие, так и маленькие, вручались с поводом и без. Организация и продумывание подарка приносила им особое удовольствие. Увидеть, как другой радуется твоему сюрпризу… такое наслаждение».

91-летняя Орри умерла во сне в четверг, 10 сентября. Спустя 20 часов у ее 93-летнего мужа Джона отказало сердце.

Ранее сообщалось, что прожившие в браке 48 лет супруги из американского штата Северная Каролина заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли от нее в один день. Они боролись с болезнью 30 дней, но так и не смогли победить недуг.