Супруги прожили в браке 64 года и умерли в один день

В американском городе Вустер, штат Огайо, супруги прожили в браке 64 года и скончались в один день. Об этом сообщает издание Daily Mail.

88-летний Билл Шафрат умер в доме престарелых 25 декабря 2019 года примерно в семь утра по местному времени. Его жена Нэнси, которая лежала на соседней кровати, скончалась спустя четыре часа.

«Последние недели он уже не мог встать с постели. Тогда мы сдвинули его кровать и кровать с Нэнси в центр комнаты, — рассказывает Пэт Корнелиус, племянница Шафратов. — Свои последние недели они в прямом смысле провели рука об руку».

Родственники отметили, что у Шафратов не было детей. Но поскольку Билл имел 12 родных братьев и сестер, у него было много племянников и племянниц. Похороны Билла и Нэнси прошли 2 января в католической церкви Девы Марии, где они поженились.

В декабре 2019 года сообщалось, что супруги из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 70 лет и умерли с разницей в 20 минут на соседних кроватях в одном хосписе. 17 декабря в городе Мейсон, штат Мичиган, состоялись их похороны.

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