Супруги прожили вместе 68 лет и умерли с разницей в один день

Супруги из американского штата Миннесота прожили вместе 68 лет и скончались с разницей в один день. Об этом сообщает портал USA Today.

Робин (Robin) и Корин Джонсон (Korinne Johnson) поселились на ферме в округе Норсленд через некоторое время после свадьбы. Они прожили там 67 лет, выращивали кукурузу, сою и пшеницу и воспитывали детей. Супруги верили в Бога и регулярно ходили в местную церковь.

Полгода назад здоровье обоих стало заметно ухудшаться, и их госпитализировали. У Робина нашли рак, а у Корин — сердечную недостаточность. Она скончалась 24 ноября в возрасте 87 лет, а на следующий день умер и ее 88-летний супруг. «Они вместе покинули этот мир в окружении тех, кто их любил», — говорится в некрологе Джонсонов.

У пары осталось шесть братьев и сестер, семь детей, 14 внуков и 15 правнуков. Поминальная церемония назначена на 10 декабря.

Ранее сообщалось о супругах, которые прожили в браке 71 год и умерли в один день. Они скончались в одной больнице с разницей в 12 часов.

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