Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Супруги из американского штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день. Об этом сообщает Daily Mail.

Герберт Делейгл (Herbert DeLaigle) познакомился с Мэрилин Фрэнсис Делейгл (Marilyn Frances DeLaigle) в 1947 году в кафе города Уэйнсборо, где она работала. «Я часто наблюдал, как она ходит туда-сюда, я не мог оторвать от нее глаз, — рассказал мужчина в 2018 году в интервью WRDW. — Я все же осмелился и позвал ее на свидание». Через год молодые люди поженились.

Супруги Делейгл, у которых шесть детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука, умерли в один день, 12 июля, в больнице Уэйнсборо. 94-летний Герберт скончался в 02:20 ночи, а 88-летняя Мэрилин Фрэнсис — спустя 12 часов после мужа.

Похоронная церемония прошла 15 июля.

В январе сообщалось, что в один день умерла семейная пара из Австралии, прожившая в браке 70 лет. Впоследствии даже доктору не удалось определить точно разницу во времени смерти обоих супругов. В их документах указали одинаковые данные.

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