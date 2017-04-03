Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты

Пожилая женщина из Великобритании скончалась через четыре минуты после своего супруга, с которым они прожили в браке более 70 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

Пара на момент смерти была в разлуке: Уилф Расселл (Wilf Russell), участник Второй мировой войны, в свои 93 года проживал в доме престарелых в графстве Лестершир из-за диагноза «слабоумие», поставленного ему год назад, а 91-летняя Вера Расселл (Vera Russell) с января нынешнего года находилась в больнице.

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Родственники пары рассказали изданию, что здоровье женщины начало резко ухудшаться после того, как из-за прогрессирующей болезни супруг перестал узнавать ее во время их встреч.

29 марта в 6:50 утра по местному времени Уилф скончался в доме престарелых, а находящаяся в трех милях (около пяти километров) от него Вера умерла в Лестерском Королевском лазарете в 6:54. О том, что ее мужа не стало, она так и не узнала.

Уилфу было 18 лет, когда он обручился со своей 16-летней будущей супругой, но поженились они только 5 сентября 1945 года, почти сразу после окончания войны.