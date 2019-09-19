Сестры умерли в один день от одного диагноза

Две сестры, 54-летняя Аманда Уильямс (Amanda Williams) и 57-летняя Жаклин (Jacqueline), находившиеся в разных странах, умерли в течение одних суток от одного и того же диагноза. Об этом сообщает издание Metro.

5 сентября Аманда Уильямс собиралась лететь из английского города Шепшед, графство Лестершир, в немецкий город Ингольштадт, чтобы навестить свою сестру Жаклин, которая находилась в больнице в критическом состоянии.

Однако женщина не успела улететь: в этот же день ей стало плохо. Ее обнаружила дежурная медсестра и попыталась сделать ей сердечно-легочную реанимацию. Аманду забрали в больницу Гленфилд и подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Обе сестры умерли в этот же день, не приходя в сознание. Причиной смерти обеих стало кровоизлияние в мозг.

Их мать заявила, что чувствовала себя так, будто ее ударили кувалдой, когда узнала о смерти двух дочерей в один день. Женщина рассказала, что ее дочери были очень близки, и отметила, что они были «спонтанными» личностями и любили путешествовать.

34-летняя дочь Аманды, Келли Айкенс (Kellie Aikens), сообщила, что семья договаривается с немецкими властями о доставке тела Жаклин из Германии и планирует организовать двойные похороны. Родные сестер не хотят, чтобы это мероприятие было грустным: они организуют музыку и танцы, так как этого хотели бы Аманда и Жаклин.

Ранее сообщалось, что муж и жена из американского штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день. Супруги Делейгл, у которых шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука, скончались 12 июля в больнице Уэйнсборо.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



