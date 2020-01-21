Прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день

В доме престарелых американского города Сент-Луис, штат Миссури, умерли прожившие вместе 65 лет супруги. Об этом сообщает газета New York Post.

86-летний Джек Моррисон и его 83-летняя жена Харриет скончались 11 января с разницей в несколько часов. Их кровати стояли рядом, чтобы пара могла держаться за руки. «Мне грустно. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе, — отметила их племянница Сью Вагенер. — Про их историю любви можно написать книгу».

Джек познакомился с Харриет в 1955 году, когда работал водителем автобуса. Он заметил Харриет среди пассажиров и предложил поужинать в Хэллоуин. «После того ужина они никогда не разлучались», — вспоминает Вагенер. Менее чем через год, 5 мая 1956 года, влюбленные поженились. Они вырастили двух сыновей, один из которых умер в 2007 году от рака поджелудочной железы.

В дом престарелых супруги Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья. Харриет споткнулась во время выгула собаки и сломала кости бедра и таза. Через несколько месяцев Джек упал дома и повредил шею. Последние месяцы их состояние заметно ухудшалось, и незадолго до кончины они совсем перестали есть и пить.

Похороны прошли 15 января. Супругов похоронили возле могилы их сына.

В январе сообщалось, что в американском городе Вустер, штат Огайо, супруги прожили в браке 64 года и скончались в один день. 88-летний Билл Шафрат умер в доме престарелых 25 декабря 2019 года примерно в семь утра по местному времени. Его жена Нэнси скончалась спустя четыре часа.

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