Прожившие 56 лет в браке супруги умерли в один день из-за гипертермии после того, как неисправность печи привела к предельно высокой температуре в их доме. Об этом сообщает People.

В субботу, 3 октября, 80-летний Ливелл Робинсон (Leevell Robinson) и его 78-летняя жена Ора (Ora) из США находились в своем доме. Супруги недавно отремонтировали печь, однако она снова вышла из строя, и в помещении резко поднялась температура. Спустя несколько часов Ливелл и Ора перестали выходить на связь с родными.

Супругов обнаружили мертвыми их дети. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения отметили, что в доме стояла аномальная жара. «Мы вручную отключили отопительную систему и измерили уровень кислорода в помещении. Он был очень низким», — рассказал один из спасателей. Позже судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти супругов стала гипертермия.

Внезапная смерть родителей стала трагедией для детей. «Мы еще не готовы жить без них, ведь они были для нас настоящими друзьями. Мать давала нам нужные советы, а отец всегда приходил на помощь», — признался старший сын супругов Терри (Terri). Он также отметил, что его братья и сестры поддерживают друг друга, вспоминают родителей и благодарят их за хорошее воспитание.

Ранее сообщалось о супругах из США, которые прожили в браке 69 лет и умерли в один день. Они познакомились в 1951 году на свидании вслепую, поженились спустя два года и с тех пор не расставались. 91-летняя супруга умерла во сне, и спустя 20 часов у ее 93-летнего мужа отказало сердце.