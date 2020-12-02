Пара прожила в браке 47 лет и умерла в один день от COVID-19

Муж и жена из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 47 лет, заболели COVID-19 и умерли в один день. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 15.

24 ноября 75-летний Лесли (Leslie) и 78-летняя Патриция МакУотерс (Patricia McWaters) скончались в больнице в результате заражения коронавирусом. Их смерти записаны в одно и то же время.

«Это красиво, но так трагично. Почти как Ромео и Джульетта. Они не хотели жить друг без друга», — сказала их дочь Джоанна Сиск (Joanna Sisk).

Лесли был водителем грузовика и ветераном резерва ВМС США, а Патриция — медсестрой. Она 35 лет проработала в операционной больницы Джексона. Патриция была главой семьи, у нее была деловая жилка, в то время как Лесли был весельчаком и любил смешить друзей и семью.

Они любили вместе ходить на танцы в бар, где впервые встретились, ездить на своем Corvette 1959 года на автомобильные шоу и играть в карты и другие игры во время семейных вечеров. У пары остались две дочери, трое внуков и шесть правнуков.

«Терять одного родителя тяжело, но это было еще ужаснее. Вся наша семья убита горем», — сказала Сиск.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни прожившие в браке 63 года супруги умерли в один день от новой коронавирусной инфекции. Когда пару доставили в больницу и вынужденно разлучили, жена попросила принести в ее палату пиджак мужа, чтобы она могла ощущать его присутствие.