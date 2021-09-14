Непривитая женщина призвала подписчиков вакцинироваться и умерла от COVID-19

Жительница американского штата Флорида, которая медлила с прививкой от COVID-19, умерла от этой болезни. Об этом сообщает Vice News.

31-летняя Меган Александра «Алекс» Бланкенбиллер сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией 14 августа на своей странице в TikTok. «Не медлите с вакцинацией!» — призвала она.

В течении нескольких дней женщина снимала видеоролики в больнице, в которых рассказывала подписчикам о своем состоянии. «Я очень сожалею, что не привилась. Я не антипрививочница, я просто ждала. Я не была уверена. Мне было страшно», — сказала Бланкенбиллер в одном из них.

Она пояснила, что вакцины еще не были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и она ждала разрешения этой организации, хотя три вакцины уже разрешил для использования Минздрав США.

Один из комментаторов обвинил Бланкенбиллер в том, что та «нагнетает панику». «Я постоянно слышу здесь, как люди кричат от боли. Многие из них потеряли близких. Я точно знаю, что они испытывают», — ответила женщина.

В последнем видео, записанном за неделю до смерти, американка призвала не повторять ее ошибку и вакцинироваться. «Надеюсь, что вы сделаете прививку и не окажетесь в больнице, как я», — сказала Бланкенбиллер.

24 августа сестра Александры Кристина сообщила на странице в Facebook, о смерти родственницы. За день до этого FDA одобрила вакцину Pfizer.

Сообщается, что штат Флорида стал одним из центров распространения «дельта»-штамма коронавируса в США — там регистрировалось больше случаев заражения, чем в среднем по стране.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании поверила антипрививочникам, отказалась от вакцинации и провела две недели в коме. После выздоровления 46-летняя британка призвала всех сделать прививку.