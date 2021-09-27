Противница вакцин чуть не умерла от COVID-19 и поверила в прививки

Уроженка Великобритании из испанского города Марбелья, 43-летняя модель и актриса Холли Макгуайр впала в кому и чуть не умерла из-за COVID-19, передумала насчет вакцин и поверила в их эффективность. Об этом сообщает Daily Mirror.

Макгуайр была убежденной противницей прививок и считала, что новая коронавирусная инфекция никогда ее не коснется. Однако в середине июля у британки диагностировали COVID-19, и она десять дней провела дома в изоляции. Вскоре у нее начались проблемы с дыханием, и врачи решили поместить модель в больницу.

В ходе осмотра у нее диагностировали пневмонию. Состояние Макгуайр продолжило ухудшаться, и ее ввели в искусственную кому на две недели. Медики оценивали ее шансы на выживание в 15 процентов. «Моему мужу Стиву сказали готовиться к худшему. Он позвонил моей маме в слезах и сказал, что, похоже, я не выживу», — рассказала британка.

Женщина провела в больнице шесть недель и пропустила седьмой день рождения дочери. После выписки из больницы модель рассказала, что ее отношение к вакцинации изменилось. По ее словам, она убедилась в том, что вирус действительно существует, и поняла, как важно вовремя сделать прививку. «Это может спасти вам жизнь. Никогда не принимайте жизнь как должное. Болезнь может случиться с каждым — в том числе и с вами», — отметила Макгуайр.

Ранее сообщалось, что противница вакцинации из США, заявлявшая, что COVID-19 «не опаснее несварения желудка», заразилась вирусом, описала страшные боли и попросила молиться за нее. Активистка антипрививочного движения Лора Лумер из штата Флорида начала активно выступать против вакцинации с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции.