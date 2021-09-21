Отрицавшая опасность COVID-19 женщина заразилась им и попросила молиться за нее

Противница вакцинации из США, заявлявшая, что COVID-19 «не опаснее несварения желудка», заразилась вирусом, описала страшные боли и попросила молиться за нее. Об этом сообщает Metro.

Активистка антипрививочного движения Лора Лумер из штата Флорида начала активно выступать против вакцинации с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Она отрицала опасность COVID-19 и заявляла, что хочет поскорее заразиться. Лумер успела прославиться в родном штате — в соцсетях на нее подписались около 32 тысяч человек, а недавно женщина пыталась баллотироваться на выборах от Республиканской партии.

В четверг, 16 сентября, Лумер сообщила, что заболела COVID-19. «Вчера я почувствовала себя плохо. У меня поднялась температура, начался кашель, насморк, появилась боль в горле и во всем теле. Такое ощущение, что меня автобусом переехало», — написала женщина в мессенджере.

Она добавила, что похожие симптомы были у нее несколько лет назад, во время сильного гриппа. «Просто помолитесь за меня, пожалуйста. Я не могу вам описать, насколько сильные боли испытываю после заражения COVID-19. Мне очень больно», — написала женщина на третий день болезни.

Тем не менее, несмотря на тяжелое состояние, Лумер продолжила писать, что вакцины от коронавируса ядовиты и используются правительством для того, чтобы «отслеживать и наблюдать» за американцами.

Кроме того, Лумер заявила, что лечится ивермектином — лекарством от паразитов, которое в основном применяется ветеринарами для лечения животных.

Ранее сообщалось, что британец, считавший себя «слишком здоровым», чтобы заболеть, умер от COVID-19. Как рассказала его сестра, мужчина поверил «потокам фейков» о вакцине и не стал делать прививку.