В Петербурге непривитых от COVID-19 разрешили отстранять от работы

Людей без прививки от COVID-19 разрешили отстранять от работы в Санкт-Петербурге

Работников предприятий и организаций Санкт-Петербурга, которые не привились от COVID-19 и не имеют медицинских противопоказаний, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Уточняется, что работника в праве отстранить до «окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия». В случае неисполнения данного требования, работодателя могут привлечь к административной ответственности. В пресс-службе напомнили, что главным санитарным врачом города установлен перечень сфер, работникам которых необходимо сделать прививку от COVID-19.

Данное требование касается людей, имеющих большое количество социальных контактов в силу профессии, государственных и муниципальных служащих. Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат не менее 80 процентов сотрудников.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. По мнению Гинцбурга, люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим.