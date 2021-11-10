Онищенко предложил отбирать дипломы у выступающих против вакцинации медиков

У врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, следует отбирать дипломы. С таким предложением выступил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает News.ru.

Он отметил, что такую меру наказания следует применять к лицам, которые не являются специалистами в медицинской области. Онищенко уверен, что некорректные высказывания о вакцинации нельзя так просто игнорировать.

«Нужно поступать с ними [противниками вакцинации] очень жестко», — пояснил бывший главный санитарный врач России.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что медицинские работники, выступающие против вакцинации от коронавируса и распространяющие некорректные сведения, ставят под угрозу жизни граждан.

Он пояснил, что глава Минздрава, отвечая на предложение депутатов внести изменения в законодательство, в том числе в Уголовной кодекс, заявил, что это не требуется, так как все необходимые меры ответственности предусмотрены действующими законами.