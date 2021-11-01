Петербуржцы в нерабочие дни получили в виде памятки буклет о похоронных услугах

В Санкт-Петербурге жители Василеостровского района в нерабочие дни обнаружили в своих почтовых ящиках рекламный буклет частной фирмы о похоронных услугах, замаскированный под брошюру от городских властей, сообщает Znak.

В лжепамятке содержится «рекомендованный порядок действий», которые следует предпринять в случае смерти родственника дома или в больнице.

Первым пунктом во всех брошюрах значится вызов представителя «Городской похоронной службы SPB.Ritual.ru», которая никак не связана с администрацией. Также в разосланном петербуржцам буклете заявлено о государственных социальных пособиях на погребение.

В свою очередь на сайте фирмы отмечается, что она предоставляет «справочную информацию о работе государственных и муниципальных служб и организаций».

На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города решили обратиться в полицию из-за новости сатирического издания ИА «Панорама», в которой сообщалось о повышении стоимости проезда в Северной столице.