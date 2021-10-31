В российском регионе родственники принесли труп женщины к зданию администрации

В городе Тимашевск Краснодарского края родственники умершей женщины вместо морга доставили ее тело к зданию городской администрации. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте timahablog.

После мужчина занес внутрь здания тело родственницы. Отмечается, что это было сделано из-за высокой стоимости перевозок трупов в морг, которая составляет семь тысяч рублей.

«Предоставляю вам направление в морг. Медики оформили документы, насильственных причин смерти нет. Со всеми заключен договор о бесплатной и безвозмездной транспортировке тела в морг. Это мы делаем бесплатно. А бюро судмедэкспертизы требует за это семь тысяч рублей», — сказал родственник погибшей.

К родственникам умершей отправили начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антона Марченко, который заверил их, что ситуация взята на контроль властями.

Ранее в другом российском регионе — Саратовской области — работники морга перепутали трупы и выдали родственникам тело чужой женщины. Городской морг на данный момент проверяют правоохранительные органы.