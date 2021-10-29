Житель Уфы убил знакомого и почти месяц хранил его тело на балконе

Житель Уфы убил знакомого и почти месяц хранил на балконе тело, которое с помощью извести пытался «законсервировать». Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

По версии следствия, 49-летний слесарь в Уфе еще в сентябре познакомился на улице с 34-летним мужчиной и пригласил его к себе домой выпить. В ходе распития спиртного произошла ссора, слесарь в какой-то момент схватил металлическую трубу и убил нового знакомого. Позже он присыпал тело известкой, обернул его в полимерную пленку и спрятал на балконе.

Почти месяц сожительница погибшего разыскивала его. В итоге полицейским удалось установить, что пропавшего в последний раз видели в компании слесаря. Полиция пришла к нему, когда он был на работе. Преступник тут же во всем сознался. После убийства он практически не изменил свой образ жизни — утром уходил на работу, а вечером приходил в квартиру, на балконе которой хранилось тело.