Появились подробности об умершей в лесу рядом с десятилетней дочерью россиянке

«MK»: погибшая в лесу Гусь-Хрустального района рядом с дочерью россиянка была верующей

У россиянки, которую нашли мертвой в лесу Гусь-Хрустального района рядом с живой десятилетней дочерью, недавно умерла мать от коронавирусной инфекции. Такие подробности сообщает MK.RU.

По словам знакомых погибшей, после смерти матери женщина с дочкой жили вдвоем. Семья была верующей, их как нуждающихся обеспечивал продуктами благотворительный фонд. Настоятель храма, в который ходила женщина, замечал нестабильное психическое состояние россиянки. Также соседи рассказали, что несмотря на это девочка выглядела чисто и опрятно.

Ранее издание сообщало, что погибшая отправилась в лес с ребенком в состоянии помешательства. Женщина состояла на учете в психиатрическом диспансере и была помешана на религии. Женщина сняла с себя одежду, раздела дочь до легкого платья и двинулась в сторону леса.

О том, что десятилетнюю девочку нашли в лесу во Владимирской области рядом с телом матери стало известно 26 октября. Ребенка нашли рядом с телом матери с признаками переохлаждения. Девочка была доставлена в больницу.