Россиянка полгода прожила в квартире с трупом матери

В квартире жительницы Перми обнаружили труп ее матери, умершей еще в марте

В Перми девушка с психическими отклонениями полгода прожила в квартире с трупом пожилой матери. Об этом рассказал источник «Комсомольской правды».

По его словам, все произошло в Индустриальном районе в Перми. Долгое время не видевшие 73-летнюю россиянку родственники обратились в полицию. Когда оперативники вскрыли дверь квартиры, они обнаружили девушку, а в соседней комнате — труп пенсионерки.

Пожилая женщина умерла еще в марте, дочь все это время провела вместе с ней, пояснил собеседник.

Ранее в Самаре мужчина с инвалидностью прожил 16 месяцев в квартире с трупом матери. Инвалид рассказал стражам порядка, что пожилая женщина умерла 19 августа 2019 года, но у него не было денег на похороны, он завернул тело в ковер и оставил труп в комнате.