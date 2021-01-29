Россиянка купила квартиру и нашла в ней завернутый в одеяло труп

Жительница Приморского края купила квартиру в местном поселке, а, придя туда, обнаружила человеческий труп, завернутый в одеяло. Оказалось, что с жилплощадью была связана криминальная история, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Россиянка приобрела недвижимость в поселке Новошахтинский и нашла там спрятанное тело мужчины. По данным телеканала, незадолго до оформления сделки в квартире произошло убийство. Там заметили следы крови, а также топор и молоток.

Во время расследования произошедшего сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 55-летний житель Приморья. Вскоре он признался в содеянном. На данный момент неизвестно, какое наказание он понесет.

В феврале 2020 года житель Калининграда обнаружил мумифицированное тело пенсионера на балконе квартиры, которую получил в наследство. Полицейские предположили, что тело скончавшегося мужчины в 2010 году перенесла туда его супруга. Через несколько лет она умерла, а жилплощадь пустовала.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru