Жители российского города обнаружили в квартире соседа мумию

Жители одного из домов в Перми, обеспокоившись тем, что они давно не видели своего соседа, позвонили в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире мужчины мумифицированный труп. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на улице Пушкарской. О пропавшем соседе полиции сообщили местные жители. Россияне рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина проживал один, и попросили проверить объект. В итоге полицейские приехали на вызов вместе со спасателями. Открыв квартиру, они обнаружили там труп.

Информацию о произошедшем агентству URA.RU подтвердили представители управления МВД по Пермскому краю. Они отметили, что сотрудники начали проверку, но о других подробностях не сообщили. На данный момент неизвестно, отчего погиб мужчина и сколько времени он пролежал в квартире.

В феврале 2020 года россиянин получил в Калининграде квартиру в наследство и обнаружил на балконе мумифицированное тело пенсионера. Труп, предположительно, пролежал там больше десяти лет. Тогда полицейские посчитали, что скончавшегося пенсионера перенесла на балкон его жена. После ее смерти квартира пустовала.

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