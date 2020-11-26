Труп пожилой россиянки нашли в закрытой после смертей пациентов клинике

В здании московской «Первой университетской клиники», закрытой после смерти пяти пациентов, нашли труп пожилой россиянки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на помощника руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елену Баландину.

По ее словам, увреждение ранее лишили лицензии. «Они поменяли вывески новых клиник и продолжили работать. Следственный комитет встрепенулся, возбудил уголовное дел», — пояснила она.

Баландина сообщила, что в ходе обыска начали проверять все помещения, в том числе те, в которых якобы был ремонт. «И там нашли просто тело женщины пожилой, где-то лет 70», — сказала она. По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Как в пустом помещении оказалось тело пациентки — предстоит ответить руководителям организации.

16 ноября сообщалось, что в «Первой университетской клинике» в Москве умерли пять пациентов. Одной из пациенток нанесли вред здоровью средней тяжести. Сестра одной из умерших рассказала, что у нее вымогали деньги за лечение и препятствовали переводу родственницы в другое отделение. Позднее издание Life сообщило, что в клинике не было оборудованных отделений и лицензий на некоторые процедуры.